الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بفستان أزرق.. أفضل صور براقة لكيت ميدلتون في رويال أسكوت

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تحرص كيت ميدلتون على التواجد بشكل أساسي في رويال اسكوت بصحبة زوجها الأمير ويليام منذ زفافهما في 2011، لكن الدوقة رفضت الحضور 2016، بسبب خاص للغاية، للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين. 

في السطور التالية ترصد “الدستور” صورًا تم التقاطها خلال حضور الدوقة لرويال اسكوت بحسب موقع HEALLO MAGAZINE.

  1. بدت الدوقة بفستان من اللون الأبيض السماوي، وقد دخلت في 2016 لأول مرة مع ظهورها الأول في أسكوت مرتديةً طقم دانتيل مذهل من Dolce & Gabanna.
  2. قامت الدوقة التي كانت آنذاك أمًا، فقط للأمير جورج بإقران ثوبها الأنيق مع ساحر متناسق، وقابض كريمي وأقراط متدلية رقيقة من اللؤلؤ.
  3. في أسكوت 2018، انضمت كيت إلى والدتها كارول ميدلتون وأبناء عم ويليام الملكيين الأميرات بياتريس ويوجيني، ومايك وزارا تيندال ، من بين أفراد آخرين من عائلة الملكة.
  4. اختارت كيت مجموعة بيضاء أخرى، عادت إلى مصمم فستان الزفاف الخاص بها ألكسندر ماكوين لارتداء فستان الشاي الأبيض في تجربتها الثانية في أسكوت.
  5. رؤية باللون الأزرق من تصميم  إيلي صعب التي لا تُنسى لكيت في أسكوت في 2019 ستسجل في التاريخ كواحدة من أكثر إطلالات الدوقة شهرة.
  6. قامت كيت بإقران فستانها الأزرق الناعم، مع ياقة ملكيّة على شكل فيونكة وجذع شفاف وأكمام ، تعاونت مع إطلالتها بأزهار فيليب تريسي الساحرة.
  7. يعتقد المعجبون الملكيون أن فستان الدوقة كان في الواقع ثوبًا مصنوعًا حسب الطلب من إيلي صعب ، على غرار الفستان الموجود في مجموعة المصممين Resort.

كيت ميدلتون وزوجها
كيت ميدلتون وزوجها
حفل رويال اسكوت
حفل رويال اسكوت
كيت ميدلتون وزوجها
كيت ميدلتون وزوجها
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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