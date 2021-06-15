الثلاثاء 15 يونيو 2021
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هاجر علم الدين مديرًا لوحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا

محمود ذكى وهاجر علم
محمود ذكى وهاجر علم الدين

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة مديرًا لوحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا لمدة عام إلى جانب عملها الأصلى.

‏تضمنت ‏الأهداف والتكليفات الواردة في القرار وضع خطة تتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية وأخرى تنفيذية لأهداف وأنشطة الوحدة ومتابعة التنفيذ  وتقديم تقارير دورية عن موقع الجامعة في التصنيف ‏والتحديث المستمر للموقع الإلكتروني للوحدة ‏، فضلًا عن متابعة تحديث بيانات الجامعة ‏بصفة مستمرة والتي يعتمد عليها المصنفون، ‏وتقديم تقارير دورية ‏لمدير المركز الرئيسي ‏للاداء المؤسسي عن أداء الوحدة.

حصلت الدكتورة هاجر علم الدين على بكالوريوس هندسة القوى المكانيكية، من جامعة طنطا عام 2005م بامتياز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة عام 2006م، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة هوزانج الصينية للعلوم والتكنولوجيا عام 2009م، ودرجة الدكتوراه بذات الجامعة عام 2012م، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2018م.

وشغلت منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 2018، ومديرًا لوحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة منذ عام 2019 وحتي تاريخه، ومديرًا لمعمل ابحاث الوقود والوقود البديل بكلية الهندسة جامعة طنطا منذ 2016 وحتي تاريخه، كما شاركت في عدد من المشروعات البحثية الممولة من عدد من الجهات البحثية محليًا ودوليًا ومن وزارة التعليم العالي، ولها عديد من الأبحاث المنشورة دوليًا في مجلات دوريات علمية مصنفة في مجالات الطاقة والوقود البديل ومحاكاة النظم الحرارية، فضلًا عن العديد من المراجع في عدد من المجلات والدوريات المحلية والعالمية.

حصلت د. هاجر علم الدين على تكريم من الحكومة الصينية عام 2008 كأحد أفضل طلاب الماجستير الأجانب على مستوي مقاطعة هوبي الصينية، وفي عام 2009 حصلت علي منحة من منح أفضل الطلاب المتميزين لدراسة درجة الدكتوراة من الحكومة الصينية.

تاجر علم الدين مدير لوحدة التصنيف الدولى بجامعة

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