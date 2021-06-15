الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل قتل آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، للمرة الثانية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل آخر في مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة،  مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد إبراهيم حمدى، مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، بقيادة المقدم خالد ثروت، رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب  المشاجرة بين عائلتين، البياضية وعزت الكيف بمساكن بابور الجاز، أسفرت عن قتل شاب شهرته "زلط"، على يد عاطل، بسلاح أبيض، وفر هاربا.

وتم عمل كمين وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عقب إجبارها على شرب السم وخنقها لاكتشاف زوج المجنى عليها صورا مخلة لها على هاتفها المحمول مرسلة لأحد الأشخاص.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتفريغ المحادثات والصور، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث قتل وجثة لسيدة بمنطقة دربالة دائرة القسم دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "م.ع"، ربة منزل، 35 سنة، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة، وبسؤال شقيقها وشقيقتها قررا بوجود مشاكل بين شقيقتهما المتوفاة وزوجها بعد أن ضبطها تتحدث الى أحد الأشخاص بالهاتف، وتم الاتفاق بينهما على الطلاق وأحضرها إلى منزل الأسرة.

وأضافا أن شقيقهما الرابع استغل فرصة عدم تواجدهم بالمنزل وقتل المجنى عليها انتقاما لشرف العائلة.

تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم م.ع، 36 سنة، عامل، وبمواجهته اعترف تفصيليا بالحادث وقرر أن شقيقته متزوجة من أحد الأشخاص منذ فترة وليس لديها اولاد وفوجئ منذ حوالى اسبوع بالمذكور يصطحب شقيقته الى منزل الاسرة وأخبرهم أنه ضبطها تتحدث الى أحد الأشخاص بواسطة الهاتف المحمول، فشك فى وجود علاقة بينهما، وبتفتيش هاتف المجنى عليها وجد صورا فاضحة لها مرسلة لذلك الشخص، فقام باصطحابها الى منزل أسرتها، وروى لهم الواقعة وأطلعهم على صورها على هاتفها المحمول.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قرر التخلص من شقيقته بعد أن جلبت لهم العار، وبيّت النية على ذلك واشترى عدة أنواع من السم من الصيدلية منها سم فئران ووضعه فى كوب من الماء وأرغم المجنى عليها على شربه وبعد لحظات كانت تنازع الموت فأطبق على عنقها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة.. تم استدعاء زوج المجنى عليها وأشقائها إلى سراى النيابة وأقروا جميعا بما جاء فى اعترافات المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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