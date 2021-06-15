الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مديرية الطب البيطري يجري جولات استعدادية لعيد الأضحى بعدد من المجازر

الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أعمالها في إطار استعدادات وتجهيزات المجازر المعتمدة والمرخصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وقام اليوم الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة بجولة تفقدية في مجزرى الممتاز والسلام بمنطقة المرج للتأكد من حركة سير العمل داخل المجازر وكان برفقته الدكتور أشرف عبد القادر القائم بأعمال مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور ياسر طنطاوي مدير إدارة المرج البيطرية.

وأشارت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة في بيان لها انه تقوم بمتابعة المجازر لتقديم لحوم عالية الجودة وخالية من المسببات المرضية حفاظا على الصحة العامة للإنسان.
كان نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة سلسلة ندوات إرشادية وتوعوية بمختلف إدارتها بناءً على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

وعقدت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتورة آمال حلمي مدير إدارة شبرا البيطرية ندوة إرشادية في النادي النسائي بجمعية الشباب المسلم عن مرض انفلونزا الطيور ( تعريفه - مصادر العدوى - طرق انتقال العدوى - أعراض المرض في الدواجن - أعراض المرض في الإنسان - وسائل الوقاية والسيطرة على المرض)، وكيفية اتخاذ احتياطات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام بإلقاء الندوة الدكتورة إيمان محمد حسين رئيس قسم الإرشاد بالإدارة وبحضور عبير عبد الخالق مدير النادي النسائي ومنار محمد مشرف بالنادي النسائي.

وعقدت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف مدير ادارة المرج البيطرية الدكتور ياسر طنطاوي ندوة إرشادية وقامت الدكتورة خديجة ملك والدكتورة رشا عادل بعمل ندوة إرشادية بإدارة الإرشاد الزراعى بالمرج عن اللحوم  المجمدة و الطازجة وكيفية تخزينها بطريقة سليمة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية ومنعا لنمو البكتريا عليها وتم الحديث عن الأغذية المحفوظة من أصل حيواني  وكيفية اختيارها وعدم الإفراط فى تناولها حفاظا على الصحة العامة.

مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
الطب البيطري بالقاهرة
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