الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير التأمين الصحي ببنى سويف يتفقد امتحانات المعهد الفنى للتمريض

الدكتور محمد يحيى
الدكتور محمد يحيى

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور شهاب صلاح الدين مدير مستشفى التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى التمريض، سير العمل لامتحانات آخر العام للصف الرابع المعهد الفنى التمريض لمادة  تمريض باطنة وجراحى.

كما تفقد يحيي لجان الامتحانات واطمأن على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، وسؤال الطلاب عن إذا كانت هناك أي مشكلات تواجههم،

وشدد مدير فرع التأمين الصحي ببنى سويف على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة و توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية، لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات.

موجهًا بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لأى حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.

وفى سياق منفصل زار المهندس وائل عيد، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهشام سمير مدير الإدارة العامة للتطبيقات، فرع هيئة التأمين بالمحافظة.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع بمكتب مدير الفرع  لمناقشة خطة العمل نحو بدء أعمال الميكنة لبعض الخدمات المقدمة، وتتضمن الإعداد والتجهيز لبدء العمل بتطبيق منظومة مقدمى الخدمة بخدمة العملاء، علاوة على مناقشة آلية العمل لتجهيز البدء في تطبيق الدخول والخروج وتطبيق الاستقبال، وتطبيق الملف الطبى وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد يحيي، مدير الفرع، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي بتحسين مستوى الأداء والتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات بأسلوب سهل وحديث ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، وتقديم تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بجميع الوحدات، لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية.

 

تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات

تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
تفقد الدكتور محمد يحيى الامتحانات
بني سويف طلاب مدير مستشفى التأمين الصحي لجان الامتحانات الاجراءات الاحترازية مستشفى التأمين الصحي متابعة سير الامتحانات

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