محافظ دمياط تتابع أعمال تغطية ترعة الخياطة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مشروع تغطية ترعة الخياطة، والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بطول كيلو و150 مترًا وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، حيث جاءت الزيارة بحضور طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و نادى سمير رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى و ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وبحثت "المحافظ" الموقف الخاص بمسار الرى وسُبل تنظيم عملية فتح المياه وذلك بالتناوب وأيضاً إنشاء مواسير للفتحات الجانبية من الترعة ، بحيث يتسنى مواصلة العمليات بالمشروع الذى يتضمن أيضاً تنفيذ أعمال الصرف الصحي ، وذلك بما لا يتعارض مع وصول المياه الى المزارعين وكذا الانتهاء من عملية التغطية وفقاً للجدول الزمنى المحدد لتحقيق الهدف من المشروع للحد من التلوث و الحفاظ على البيئة فضلاً عن الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام للمنطقة.

كما وجهت "محافظ دمياط" بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لتحديد التداخلات الخاصة بمسارى الرى والصرف الصحى لتلافى اى ملاحظات او مشكلات قد تحدث.

وخلال الزيارة، التقت "الدكتورة منال عوض" بعدد من المزارعين و الأهالى، حيث أكدت حرص المحافظة على حل جميع المشكلات ووصول المياه بشكل كافى إلى الأراضى.

كما وجهت "محافظ دمياط" بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لتحديد التداخلات الخاصة بمسارى الرى والصرف الصحى لتلافى اى ملاحظات او مشكلات قد تحدث.

وخلال الزيارة، التقت "الدكتورة منال عوض" بعدد من المزارعين و الأهالى، حيث أكدت حرص المحافظة على حل جميع المشكلات ووصول المياه بشكل كافى إلى الأراضى حيث تقرر تأجيل غلق ترعة عزبة البرج أمام الأهالي.