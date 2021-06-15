«القوى العاملة» تتابع حادث اقتحام سيارة محل أقمشة يعمل به مصرى بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حادث المواطن المصري عبدالنبي دشناوي محمد محمود، الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل، مما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذي يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير اطمأن على حالة المواطن المصري، وتم إبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل من الإصابات السطحية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات عن المواطن المصري المصاب، ويدعى عبدالنبي دشناوي محمد محمود، ويعمل عاملا في مول العالمية في دولة الكويت منذ ما يقرب من 35 عاما.

وأوضح التقرير المرسل للوزير أنه تم التواصل مع ابن أخو المواطن، ويدعى شريف عبدالخالق الدشناوي، واطمأن عليه وهو بصحة جيدة وبمنزله ولم يتعرض للإصابة.

وأشار التقرير المرسل لوزير القوى العاملة إلى أنه تم على الفور انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالحادث تحت رقم ٨٤/٢٠٢١ مرور الجهراء، وتحفظت على قائد السيارة، وهو هندي الجنسية، ويخضع للتحقيق الآن للتعرف على أسباب وملابسات الحادث والوقوف على ما إذا كان بالخطأ أم متعمدا.

من جانبه، قال المواطن المصري عبدالنبى دشناوي، الذي تعرض للحادث، إنه توجد لديه شكوك بأن الحادث كان مدبرا أو بدافع الانتقام.