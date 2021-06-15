الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. حفل توقيع وإطلاق «للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق» لـ محمد البرمي

للمُحبين والأوغاد
للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق

يستضيف مركز قنصلية الثقافي بـ5 شارع الفضل متفرع من شارع طلعت حرب، حفل إطلاق وتوقيع المجموعة القصصية "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" للكاتب الصحفي والقاص محمد البُرمي، والصادرة مؤخرا عن "سلسلة إبداعات" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحديدا في مايو الماضي.

يقام الحفل في تمام الساعة السادسة مساء غد الأربعاء، ويناقش المجموعة القصصية الناقد والكاتب الصحفي محمود عبد الشكور، ويُدير اللقاء: مصطفى الطيب.

وتكشف المجموعة القصصية "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" آثار الوحدة والاغتراب داخل الوطن والأسرة والعائلة، وبين المحبين، كما تهتم بالعلاقات الإنسانية وآثارها، إضافة لتجارب الحياة في ظل جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم وخلفت آثار القلق والخوف داخل نفوس الجميع.

ويعد  كتاب "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" هي ثاني إصدارات الكاتب الصحفي محمد البرمي بعد كتابة الأول "كل شيء أو لا شيء – عن الكرة وأحلام غرف الملابس"، الذي صدر عن عن دار نشر "أوراق"، ويرصد خلاله رحلته في عالم الكتابة عن الساحرة المستديرة بأسلوب أدبي، ممتزج بكرة القدم.

كما أن الكتاب تجربة ثرية في مزج الكتابة الرياضية بالكتابة الأدبية وتناول سيرة عدد كبير من اللاعبين والتركيز على الجانب الإنساني في حياتهم وكيف كانت كرة القدمة فرصة هامة في تحول مسيرتهم إلى الأفضل.

وبحسب البرمي؛ فإن البعض ينظر لكرة القدم على إنها مجرد لعبة 90 دقيقة يمارسها 22 لاعبا، لكن ذلك اختصار مخل بقيمتها، كرة القدم مساحة كبيرة من الصراعات، والمشاعر الإنسانية المتضاربة، الحب والكرة، والصعود إلى المجد والسقوط، هؤلاء اللاعبين ورائهم قصص كثيرة من الكفاح والصبر.

محمد البُرمي هو صحفي مصري، يكتب القصة والمقال، صاحب خبرة إعلامية كبيرة داخل مصر وخارجها، ويشغل حاليا منصب نائب مدير الموقع الإلكتروني لجريدة "المصري اليوم".

محمد البرمي للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق المجموعة القصصية مركز قنصلية الثقافي سلسلة إبداعات الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

حقيقة إخلاء سبيل عبدالمنعم أبوالفتوح

وزير الخارجية يُسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فيديو كشف «الفعل الفاضح».. قرار من النيابة ضد «متحرش قطار الصعيد»

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت

«ذا ناشيونال» تكشف تاريخ علاقة الولايات المتحدة بنتنياهو

12 مليون دولار خسائر فلسطين لمنع إسرائيل صادرات غزة منذ 35 يوما