غدًا.. حفل توقيع وإطلاق «للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق» لـ محمد البرمي

يستضيف مركز قنصلية الثقافي بـ5 شارع الفضل متفرع من شارع طلعت حرب، حفل إطلاق وتوقيع المجموعة القصصية "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" للكاتب الصحفي والقاص محمد البُرمي، والصادرة مؤخرا عن "سلسلة إبداعات" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحديدا في مايو الماضي.

يقام الحفل في تمام الساعة السادسة مساء غد الأربعاء، ويناقش المجموعة القصصية الناقد والكاتب الصحفي محمود عبد الشكور، ويُدير اللقاء: مصطفى الطيب.

وتكشف المجموعة القصصية "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" آثار الوحدة والاغتراب داخل الوطن والأسرة والعائلة، وبين المحبين، كما تهتم بالعلاقات الإنسانية وآثارها، إضافة لتجارب الحياة في ظل جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم وخلفت آثار القلق والخوف داخل نفوس الجميع.

ويعد كتاب "للمُحبين والأوغاد وقُطّاع الطرق" هي ثاني إصدارات الكاتب الصحفي محمد البرمي بعد كتابة الأول "كل شيء أو لا شيء – عن الكرة وأحلام غرف الملابس"، الذي صدر عن عن دار نشر "أوراق"، ويرصد خلاله رحلته في عالم الكتابة عن الساحرة المستديرة بأسلوب أدبي، ممتزج بكرة القدم.

كما أن الكتاب تجربة ثرية في مزج الكتابة الرياضية بالكتابة الأدبية وتناول سيرة عدد كبير من اللاعبين والتركيز على الجانب الإنساني في حياتهم وكيف كانت كرة القدمة فرصة هامة في تحول مسيرتهم إلى الأفضل.

وبحسب البرمي؛ فإن البعض ينظر لكرة القدم على إنها مجرد لعبة 90 دقيقة يمارسها 22 لاعبا، لكن ذلك اختصار مخل بقيمتها، كرة القدم مساحة كبيرة من الصراعات، والمشاعر الإنسانية المتضاربة، الحب والكرة، والصعود إلى المجد والسقوط، هؤلاء اللاعبين ورائهم قصص كثيرة من الكفاح والصبر.

محمد البُرمي هو صحفي مصري، يكتب القصة والمقال، صاحب خبرة إعلامية كبيرة داخل مصر وخارجها، ويشغل حاليا منصب نائب مدير الموقع الإلكتروني لجريدة "المصري اليوم".