محمد فراج: محدش يسألني حبيت «بسنت» ليه

وروّاد فيسبوك: «ربنا يحميكم»

شارك الفنان محمد فراج، اليوم الثلاثاء، بعد مرور 3 أيام من حفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، تحدث فيه عن حبه لزوجته الفنانة بسنت شوقي، معلقًا عليه: "محدش يسألني بحبها ليه".



وأضاف فراج: خلال فيديو بعنوان "محدش يسألني حبيتها ليه"؛ قال فراج: "الحياة مش سهلة ومش لذيذة، وأي حد سعيد في حياته اعرف أنه بيحب، حتى لو مش بيحب حد فهو جاهز له والحب جزء من شخصيته، متسألنيش تقولي حبيتها ليه، معرفش، الحب حاجة من عند ربنا، ربنا هو اللي أمر قلبي بمحبة البني آدمة دي، أمر من عند ربنا، الحب حاجة ملهاش سبب ولا تفسير، حاجة بتطير في الهوا وبتدخل جواك".

وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" مع الفيديو ولاقوا العديد من التعليقات التي تمنت لهما العيش في حياة هنيئة وسعيدة، وكتب لهما فتحي المزين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلًا: "ربنا يحميكم من عين الفيس بوك يا فراج كفاية يا ابنى دارى على شمعتك تعيش"، وردت نجوي حمدي من متابعي الفنان محمد فراج قائلًة: "ما شاء الله تبارك الله ربنا يسعد قلبكم يارب"، وعلقت داليا حسن: "انت راجل محترم ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم وتفضلوا مع بعض طول العمر".

وكتبت لمياء حسن، من جمهور الفنان محمد فراج قائلًة: "برافو فراج عشان تعيش سعيد لازم تبقى انسان محب.الحب ملوش أسباب حاجه ربانية"، وكتبت دينا محمد:" صح كلامك جدا جدا ربنا يسعدكم يارب ويحلي ايامكم ويرزقكم الذريه الصالحة ويبعد عنكم عيون الناس".



جدير بالذكر أنه مساء يوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2021، أقيم حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن بعد خطوبة دامت أكثر من خمسة أعوام.