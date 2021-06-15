الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل القبض على شخص يصور الفتيات من الخلف في مطار القاهرة

القبض على شخص يصور
القبض على شخص يصور الفتيات

تباشر نيابة النزهة التحقيقات مع شخص جرى ضبطه يقوم بتصوير مؤخرة الفتيات خلسة داخل مطار القاهرة.

بدأت الواقعة بفحص الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة ملابسات، اتهام فتاة أحد الأشخاص بتصويرها من الخلف وتسجيل مقطع فيديو وبثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتتهم خلاله شخصًا بتصويرها خلسة أثناء وجودها في المطار عقب عودتها من بيروت.

وقالت الفتاة خلال الفيديو إن صديقاتها انتبهن لأحد الأشخاص أثناء قيامه بتصويرها من الخلف، وعلى أثر ذلك هرعن إليه، وواجهته فقال إنه لم يفعل ذلك، ورافض فتح هاتفه للتأكد من عدم وجود صور للفتيات على هاتفه. 

وأكدت الفتاة خلال فيديو صورته من داخل المطار أنها استدعت رجال الأمن وتم اصطحابهم جميعًا إلى أحد المكاتب للتحقق من الواقعة، وتابعت الفتاة أن السلطات الأمنية فحصت الهاتف، لتفاجأ بصورها وصور فتيات أخريات على هاتف الشخص الذي اتهمته بالتصوير، كما اتهمته بالاعتداء عليها خلال وجوده في المكتب وأمام رجال الأمن.

من جانبه أكد مصدر أمنى أنه جرى  تحرير محضر بالواقعة لهذا الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وترحيله إلى قسم المطار لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بعد تحريز الهاتف.

وأضاف المصدر أن جميع العاملين في المطار ساعدوا الفتاة، وقدموا العون لها وهو ما أكدته خلال مغادرتها المطار.

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