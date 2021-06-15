هاني شنودة: محمد منير حصل على تنازلات «مسألة السن» مني لإعادة غنائها

قال الموسيقار هاني شنودة، إن النجم محمد منير تحدث معه منذ فترة ليعيد تقديم أغنية "مسألة السن" الذي كتبها صلاح فايز، وقدمتها فرقة المصريين في الماضي، ووافق هاني شنودة وقدم لها التنازلات الخاصة بالأغنية ومن المقرر أن يقدمها محمد منير خلال الفترة المقبلة بتوزيع جديد.

وتأتي كلمات أغنية "مسألة السن" كالأتي "الفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن عايش كدة على كيفه فارس فارد سيفه شاغل يومه بالمواعيد قالب نومه بس سعيد حب جميع أنواع الحب، واتنقل من قلب لقلب عمره ما خاف من بكرة ولا نادم على ذكرى حب الناس والناس حبوه، بس في مرة الناس عاتبوه على إنه مش زي أبوه".

وأضاف هاني شنودة لـ الدستور، أنمه سيكون سعيدًا بنجاح أبنائه في الطرب مثل محمد منير وعمرو دياب الذي يعتبروا من قمم الغناء في مصر والوطن العربي حالياً، مشيراً إلى أنه يتابع اعمالهم الغنائية التي يطرحونها من حين لأخر ويرى التطور الذي وصلوا له في المزيكا.

وكان الكينج محمد منير طرح منذ يومين أغنية جديدة تحمل أسم "اللي باقي من صحابي" تعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن رؤول والملحن احمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، والاغنية تتناول العلاقة بين الأصدقاء ومن كلماتها "اللي باقي من صحابي، من سجل الذكريات، ضحكة عالية، دمعة غالية، كام مكالمة و إفيهات".

وكان الكينج محمد منير من المفترض ان يحضر حفل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فكان من المقرر تكريمه ولكن تغيب بسبب حصوله على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وطرح محمد منير قبل شهر رمضان الماضي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "باب الجمال" وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وحقق نسبة استماع كبيرة ضخمة.