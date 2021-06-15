الثلاثاء 15 يونيو 2021
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التحفظ على 7500 متر سلك مجهولة المصدر بالإسكندرية

أمن الإسكندرية
أمن الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ علي 7500 متر سلك كهرباء مجهول المصدر وبدون بيانات تجارية قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المتهمين في قضايا الغش التجاري لتقليد علامات تجارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط المتهمين في مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر غش تجارى، وتقليد علامة تجارية لأحد محلات بيع الإلكترونيات، كما تم ضبط 75 لفة سلك طول اللفة 100 متر مجهولة المصدر وخامات رديئة قبل بيعها للمستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وا

أخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 20000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" لحيازته مستلزمات طبية "كمامة" مجهولة المصدر مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشه عثر علي 20000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الداخلية التجارى النيابة الاسواق الإسكندرية قسم شرطة مدير اجراءات ضباط

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