الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين

استجابة لشكوى مواطنة.. غرامة 4 آلاف على شاطئ "إدوارد خراط" بسيدي بشر

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتوقيع غرامة مالية 4 آلاف جنية على مستأجر شاطئ “إدوارد خراط الخدمة” (سيدي بشر 2 سابقا)، وتحذيره بفسخ التعاقد حال تكرار المخالفة مرة أخري، وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة بشأن الشاطئ.

وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي مخالفات تقع بشواطئ الإسكندرية سواء مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية أو مخالفات تخص التعامل مع المواطنين. 

وتابع أنه أعطى تعليماته إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المستأجرين بكافة التعليمات وبنود التعاقد.

وكان قد تم تداول منشور من إحدى المواطنات، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى بأنها أثناء تواجدها رفقة ذويها على شاطئ “إدوارد الخراط الخدمة” (سيدي بشر 2 سابقا) لاحظت زيادة في أعداد رواد  الشاطئ بأكثر من الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

ووجه اللواء جمال رشاد وكيل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
بتحري الواقعة حيث جاء تقرير المفتش المتواجد بالشاطئ مؤكدا ما جاء بالشكوى، وكذلك ثبتت مخالفات أخرى منها فرض إكراميات على الرواد وبيع تذاكر الدخول دون أن يدون عليها قيمة التذكرة ولا التعليمات.

وتم استدعاء المستأجرين إلى مكتب رئيس الإدارة ومواجهتهم بالتقرير والشكوى وتم عرض مذكرة علي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى أمر بتوقيع غرامة مالية على مستاجر الشاطئ بقيمة 4000 جنيه، وإنذاره بأنه في حالة تكرار المخالفة سيتم فسخ التعاقد.


وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى، وكذلك موقع الإدارة الرسمي، لسرعة بحث وحل جميع الشكاوى، لتحقيق الانضباط لشواطئ الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية غرامة شاطئ ادوارد خراط مستأجري الشواطئ

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