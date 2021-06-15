الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلام وصناعة الوعى.. ويبنار بإعلام القاهرة

كلية الإعلام
كلية الإعلام

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة “ويبنار”، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الإعلام وصناعة الوعي، تحت رعاية أ. د. محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وأ. د. هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

ويتحدث في الـ"ويبنار" محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، ود. محمد حبيب، رئيس تحرير قنوات الحياة، وتديره أ.د. ليلى عبدالمجيد، عميدة الكلية الأسبق.

ويشارك في الويبنار طلاب الدراسات العليا والباحثون، وعدد من من المهتمين بقضية الوعي، ومن المقرر مناقشة الإعلام من حيث مفهومه، ومتطلباته، وعلاقته بالأمن القومي، وقضايا التنمية المستدامة، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في بنائه ومواجهة كل محاولات تزييف الوعي.

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