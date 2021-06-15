الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

بعد موافقة البرلمان.. خطة التنمية تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7.3%

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيًا مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة أمس الإثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21 /2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت خطة التنمية خفض معدل البطالة.

مستهدفات خطة التنمية فى خفض معدل البطالة

 وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى فى جلسته العامة أمس الإثنين، إلى  خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%.

وكذلك تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%.

وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.                                                                  

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21 /2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.

تستهدف الدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خفض معدلات البطالة التنمية المستدامة مجلس النواب

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