فيديو كشف «الفعل الفاضح».. قرار من النيابة ضد «متحرش قطار الصعيد»

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار القاهرة ـ أسوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل القطار.

وأمرت النيابة العامة بفحص الفيديو وإعداد تقرير حوله، والتحفظ عليه عقب مواجهة المتهم به واعترافه بالواقعة.

وقال المحامي تيسير إبراهيم، لـ"الدستور"، إن القانون المصري تحدث عن جريمة هتك عرض الأطفال بغير قوة أو تهديد أو حتى بالقبول هي نفس عقوبة الاغتصاب وهتك العرض والتحرش بالقوة، مضيفًا أن الأطفال تحت السن القانونية يوفر لهم القانون الحماية الكاملة ضد أي انتهاكات حتى لو كانت في نطاق الأسرة أو بالتعدي البدني.

وذكر أن المادة 269 من قانون العقوبات أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس، وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنين كاملة، تكون العقوبة السجن المشدد.

وشرح "إبراهيم" حتى إن كان الفعل قد وقع برضاء المجني عليه، تعتبر الجريمة جناية هتك عرض بالقوة أيضا ولا تخفف العقوبة بل أغلظ نظراً لكونه قاصرًا لم يبلغ السن القانونية، وأن جناية هتك العرض اقترنت بالاستغلال للحاجة أو الاستدراج وذلك وفقا لنص المادة 268 من قانون عقوبات.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لقيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد القطارات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستدرج رجل أربعيني صبيًا داخل عربة قطار الصعيد وارتكب معه فعلا فاضحا بأن جعل الصبي يمارس معه الجنس الفموي مستغلًا استغراق أغلب الركاب في النوم.

وفحصت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي جرى تصويره في عربة قطار الصعيد في ساعة متأخرة من الليل ويوثق قيام شخص باستدراج صبي وقيامة بالتحرش به جنسيا وارتكابه فعل فاضح بأن جعل الصبي بمارس معه الجنس الفموي مستغلا استغراق أغلب الركاب في النوم.

ووثق مواطن الجريمة غير الأخلاقية وظهر خلالها شخص داخل عربة قطار متجه إلى الصعيد، باستدراج طفل من الباعة الجائلين، في تصرف غريب للغاية.

ونشر المواطن مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص يقوم خلاله بعمل فاضح لطفل قاصر، أثناء وجوده بقطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان.

وكتب المواطن أنه وأثناء تصوير الفيديو كان غير متأكد من الأفعال التي يقوم بها الشخص، ولذلك تظاهر بنومه أمام الرجل كي يستطيع تصوير الفيديو، لأن معظم الركاب كانوا نائمين وقام بضبط الهاتف المحمول تجاه مرتكب الواقعة.

وأضاف ناشر الفيديو، أنه عندما قام بمراجعة الفيديو، عرف منه أن الطفل المستدرج من الأولاد المتسولين داخل القطار، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي بينه وبين المتحرش تحت نظر ركاب عربة القطار، مما جعله ينزل في محطة تابعة لمحافظة أسيوط.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية قد حددت الشخص المتهم وباقي أطراف الواقعة وسيجري خلال ساعات تقديمه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.