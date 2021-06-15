الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإلقاء «ماء نار» على وجه طليقته في التجمع

متهم
متهم

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض المتهم بإلقاء ماء نار على وجه طليقته لتشويها، في منطقة التجمع.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول سيدة مصابة بحروق بالغة فى وجهها وجسدها بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت المجنى عليها أن طليقها صاحب مصنع ألقى ماء نار على وجهها وجسدها؛ بسبب خلافات متكررة بينهما، وذلك بعدما تم تطليقها خلعا في 2017 وساءت العلاقة بينهما، مما دفعه لتحرير العديد من المحاضر ضدها خلال الفترة الماضية.

- عقوبة التسبب في عاهة مستديمة. 

 حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

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