«حينا» يعقد ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي في قنا

شاركت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا والمهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ورشة العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي ضمن فاعليات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " بحضور رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومهندسي التخطيط العمراني بالمحافظة وعدد من المسئولين المعنيين .

قالت السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا أن مشروع حيينا يتم تنفيذه بمنطقتي المعنا والحميدات بمدينة قنا ، ويمثل المشروع نموذجا حضاريا فريدا حيث يعد الأول من نوعه علي مستوي الجمهورية بتمويل من الجانب السويسري بالمشاركة مع الحكومة المصرية ، كما يعد نموذج لمشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمراني فحسب ، بل يُعد مشروعاً متكاملاً متعدد الجوانب، بهدف تطوير منهجية استدامة إدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية ومن ثم تمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة" .

ومن جانبه أكد مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية أن المشروع سيقدم عدداً من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي ، مشيرا إلي أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع هو التواصل مع الملاك وقادة الرأي وممثلى مؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا على أهمية الخروج بدروس مستفادة وتوصيات من شأنها أن تساهم في تحقيق نقله حضرية تُساعد في تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات المختلفه

يذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وأن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا بالمحافظة ، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية ، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك لإعادة تخطيط عددا من المناطق بمحافظتي قنا والقليوبية .