الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بسبب لوك رامي جمال».. بهاء سلطان يتصدر «تويتر»

رامي جمال
رامي جمال

تصدر الفنان بهاء سلطان تريند "تويتر"، بعدما نشر الفنان رامي جمال صورة له بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجلسة بلازما جعلته يشبه بهاء سلطان.

وكتب جمال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أدي نتيجه التطعيم الصيني.. قريبا أغنية دخيلك لا تتركني هيك".

وقال جمال معلقا عبر حسابه بموقع انستجرام: «أخويا بهاء سلطان»، لتعلق زوجته ناريمان قائلة: «والله ما هلعب معاك تاني وأنا اللى فاكرة أني همسكها عليك تقوم منزلها».

لتنهال تعليقات رواد السوشيال ميديا، قائلين: "يعني انت مش بهاء سلطان، بينما علق آخر:" حدد انت مين فيهم بهاء سلطان ولا يوسف الشريف"، وقالت وسام:" بهاء سلطان عض رامي جمال".

وعلق المطرب أحمد جمال الذي كتب: "سمعنا حتة من أغنية لو يعني زارع"، في إشارة إلى أغنية "يا اللي بايع" لبهاء سلطان، ليرد رامي جمال مؤكدا أن التشابه ليس في الملامح فقط.

وطرح المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" وذلك في اول أيام عيد الفطر المبارك، وكان قدم رامي جمال تتر مسلسل “بين السماء والأرض” والذي عرض في النصف الأول من رمضان الحالي ضمن منافسه شرسة.

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