«الاحتياجات التربوية للأميات في القرية المصرية» رسالة ماجستير بتربية سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة كاملة عمر أبو ضيف محمد (من الخارج)، بعنوان "الاحتياجات التربوية للأميات في القرية المصرية - دراسة حالة علي قرية بناويط بمحافظة سوهاج"، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني عميرة بمقر كلية التربية بالجامعة الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بموضوع الرسالة، حيث تطرقت الباحثة لموضوع في غاية الأهمية عن الاحتياجات التربوية للأميات في القرية المصرية، موضحاً أن الجامعة حريصة علي الإهتمام بقضية محو الأمية، فهناك مسئولية كبرى تقع على عاتق الجامعات تجاه تلك القضية الشائكة وذلك تنفيذاً لدورها المجتمعي والخدمي، مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والقطاعات الموجودة بالدولة من أجل محاربتها.

ووجه عزيز شكره لجهود كلية التربية ودورها في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، حيث نجح طلاب الكلية في محو أمية ٨٥٣ دارساً من قرى ومراكز المحافظة في شهر أبريل الماضي وذلك تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والقضاء نهائياً على الأمية بمصر.

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور مصطفى رجب أستاذ أصول التربية المتفرغ مشرفاً "رئيسياً ومناقشاً"، الدكتورة فيفي أحمد توفيق أستاذ أصول التربية بالكلية "عضواً مشرفاً"، والدكتور أسامة محمود فراج ‏أستاذ تعليم الكبار بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة و‏رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار الاسبق "عضواً مناقشاً"، الدكتور ‏عاشور أحمد العمري ‏أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية بجامعة عين شمس ورئيس هيئة محو الامية وتعليم الكبار "عضواً مناقشاً" .

وأضاف عمران أن لجنة التحكيم منحت الباحثة درجة الماجستير في التربية تخصص أصول التربية بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجهات المختصة.