أمن قنا يفرض سيطرته على قرى الدم والنار.. ضبط أسلحة في أبو حزام وحمرة دوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ورجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة، أستهدفت قريتي أبو حزام وحمرة دوم بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك بعد أيام من وقوع المذبحة الأخيرة، التي راح ضحيتها 11 شخصًا، وأصيب 7 أخرون.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالوزارة، قد تمكنت من إلقاء القبض على 20 متهمًا بالقريتين، وبحوزتهم 20 قطعة سلاح ناري دون ترخيص، وتبين أن عددًا من المتهمين المضبوطين لهم معلومات جنائية بسجلات الوزارة.

وتمكنت الأجهزة الامنية، من تحقيق الانضباط وتحقيق الأمن والأمان والإستقرار، داخل قريتي أبو حزام وحمرة دوم في مركز نجع حمادي، فيما قد تحرر المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكانت قد أسفر إطلاق النيران بقرية أبو حزام، عن مقتل 11 شخصاً بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن إصابة 7 آخرين بطلقات نارية، في مشاجرة بين عائلتي السعدية والعوامر في قرية أبو حزام بنجع حمادي.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وجرت التحقيقات معهم أمام النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد تمكنت من القبض على 4 متهمين، من بينهم "سيف.س.ع"، مفتش تموين، المتهم في قتل المجني عليه الأول "سامي. ع"، والذي ثأرت عائلته بعد قتله، وأطلق أقاربه النيران على سيارة ميكروباص، مات فيها 10 أشخاص وأصيب 6 آخرون، بينهم سيدات وأطفال.

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد المراغي، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار إيهاب، رئيس النيابة العامة بنجع حمادي قائلا: كنت أجلس في منزلي وقدم لي المجني عليه سامي عبد الشكور، وكان معه سلاح، فطلبت منه شراءه، كان المجني عليه يريد 100 ألف جنيه لبيع ما بحوزته من سلاح.