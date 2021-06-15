تسليم 2000 نظارة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» بالمنوفية

صرح محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد من الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفيه، وتم تسليم 2000 نظارة طبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمجان.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتي قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية خيريه بالمحافظة.

كما أوضح الاستاذ سيد الشوربجى مدير جمعية خيرية بالمنوفية بأنه تم تنظيم 5 معارض أثاث بالمجان بمراكز بركة السبع وأشمون والشهداء بتكلفة نصف مليون جنيه ، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم ، مشيراً إلي أن معدلات التوزيع تتم علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري وتقديم الخدمات الطبية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

وكان قد صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي لقرية دنشواي بمركز ومدينة الشهداء وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قري الريف المصري ، يأتي هذا ضمن احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي وبمناسبة مرور 115 عام علي حادثة دنشواي والتي تمثل ذكري غالية وعزيزة محفوظة في وجدان أبناء المحافظة .

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية واننا اذ نحتفل بالعيد القومي لمحافظة المنوفية العريقة نود أن نؤكد علي أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قومي يهدف الي تحسين مستوي الحياة لأهالينا في الريف المصري ، وأضاف في كلمته لأهالي وأبناء المحافظة قائلا " أعدكم بأنني لن أتواني في خدمتكم وفي رفع مستوي الخدمات المقدمة في جميع القطاعات " وفق رؤية مصر 2030.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اليوم بدء أعمال جسات خط الغاز الطبيعي لقرية دنشواي من أمام شارع مدرسة الشهيد وليد أبو عدس وجاري استكمال الاعمال ، وكذا بدء أعمال الحفر لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية بدءا من شارع مركز الشباب ، تأتي هذه الاعمال ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري .