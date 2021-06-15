إيبارشية الشرقية تُعلن عودة الأنشطة والخدمة في بني سويف وسوهاج

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيل من الرسامات والترقيات اليومية كعادتها السنوية في ختام فترة الخماسين المُقدسة السنوية، وتحديدًا في الفترة المنحصرة بين عيد الصعود الإلهي الذي احتفلت به الكنيسة يوم 10 من شهر يونيو الجاري، وعيد العنصرة الذي يحمل شعار اخر وهو عيد حلول الروح القدس والذي تحتفل به الكنيسة يوم 20 من الشهر ذاته.

إيبارشية الشرقية

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، بكنيسة دير السيدة العذراء في بياض ببني سويف، وعقب صلاة الصلح قام نيافته بترقية كل من القس أنطونيوس إسحق، والقس يسطس القمص متياس كاهنَي الكنيسة ذاتها لدرجة القمصية.

إيبارشية الشرقية

الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة

كما صلى نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بمقر المطرانية بسوهاج، ورسم نيافته خلال القداس ١٦٠ من أبناء كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام التابعة للإيبارشية، في رتبة إبصالتس (مرتل) لخدمة الكنيسة ذاتها بالشيخ علام.

الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العاشر من رمضان والشرقية أنه بدأ من الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري تقام جميع الصلوات الطقسية كالمعتاد طوال الأسبوع والالتزام بالحجز المسبق، مع مراعاة التباعد الاجتماعي إضافة إلى استخدام المطهرات وارتداء الماسكات، إضافة إلى عودة الخدمات والاجتماعات ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم مدارس الأحد.

كما أعلن الأنبا مقار عودة صلوات الأكاليل بنسبة 25% من السعة الاستيعابية للكنيسة، وكذلك عودة صلوات الثالث والأربعين مع الاكتفاء بأسرة المنتقل فقط.