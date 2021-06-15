الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

17 اقتراحا على طاولة «شكاوى النواب» اليوم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة عاطف ناصر، اليوم، اجتماعًا عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة، لبحث 17 اقتراحًا برغبة، ومنها الاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان، شعبان لطفي، بشأن سرعة إنهاء إجراءات تخصيص جبانة قرية السالموني - مركز أخميم- محافظة سوهاج.

 والاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد الصمودي، تفعيل دور الشركة الزر اعية بمحافظة كفر الشيخ، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إعادة تشغيل بورصة الدواجن بمحافظة القليوبية،  والاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إنشاء مجزر آلي لذبح المواشي والأغنام بطريقة آمنة وصحية بمركز بني عبيد- محافظة الدقهلية.

 والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن حل مشكلة القمامة وتراكم المخلفات في مناطق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

 و الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن مد خدمة الصرف الصحي إلى شارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد بحي غرب مدينة أسيوط- محافظة أسيوط، و- الاقتراح برغبة المقدم من  النائب إبراهيم ابو شعيرة، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لمدينة الشيخ زويد  محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن ر بط محطة صرف قريتي نجوع بنى حين، نجع العيساوية على محطة وأحدة – محافظة أسيوط، وإدراج قريتي الحساني وقرية نجع رزيق التابعين لمركز أسيوط ضمن منظومة الصرف الصحي. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة، والعرب- مركز أخميم- محافظة سوهاج.و  الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد عبدالحميد هاشم: الأول: بشأن إقامة مدرسة مياه وصرف صحي بمحطة الصرف المخصصة بقرية دمرو- مركز سيدي سالم- محافظة كفر الشيخ. الثاني: بشأن التعاقد مع شركة لتحلية مياه الصرف الصحي ف ي مصارف محافظة كفر الشيخ للقضاء على التلوث.

 -و الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن توحيد جهة الولاية على خدمات شبكة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، بشأن تنفيذ خط مياه الشرب لقرية تندة- مركز ملوى- محافظة المنيا. 

 والاقتراح المقدم من  النائب خالد بدوى، إدراج سكن كفر محمد على جلال بقرية الجليلة داخل الحيز العمراني- مركز الإبراهيمية- محافظة الشرقية.  و الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد نجيب خالد: الأول: بشأن إحالة وتجديد خط مياه الشرب القديم المغذى لمدينة الجمالية وإحلاله بخط بلاستيك- محافظة الدقهلية. الثاني: بشأن إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي لقرية ميت مرجا سلسيل- مركز الجمالية- محافظة 22 الدقهلية.  

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن إنشاء محطة مياه وصرف صحى لأهالي منطقة) حي بن زيد- الزعفران- الطويل (باسم توسعات المنصورة- محافظة الدقهلية). 

اقتراح برغبة مجلس النواب اجتماع محافظة القليوبية محافظة المنيا الصرف الصحي كفر الشيخ القمامة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي الشيخ زويد بورصة الدواجن محافظة الدقهلية ذبح المواشى مياه الصرف الصحي محافظة كفر الشيخ لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب النائب عادل عامر عاطف ناصر خالد بدوي محافظة شمال سيناء

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