«العدل»: افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية

أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، أن هيئة النيابة الإدارية، عقدت اليوم بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات النسائية في هيئة النيابة الإدارية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات وفنون التواصل والقيادة لدى مديرات النيابة الإدارية البالغ عددهن 26 مستشارة يتولين رئاسة النيابات المختلفة بأنحاء الجمهورية.



وقد افتتح البرنامج التدريبي المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



ويتضمن البرنامج محاضرات حول التعريف بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالمجلس القومي للمرآة ودوره، ومهارات وفنون التواصل والقيادة، ويحاضر فيه نخبة من السادة المستشارين وأساتذة الجامعات، و تستمر فاعليات البرنامج التدريبي لمدة يومين حتى ١٦ يونيو ٢٠٢١.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، على تقديرها للمستشار عصام المنشاوي، الذي أصدر خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهده رقم غير مسبوق، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة ما يقارب ٤٨%.

كما تقدمت بالشكر للقاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على المجهود الكبير الذي تقوم به ولوزير العدل، مؤكدة أن تمكين المرأة حق واستحقاق دستوري.

وأكدت "مرسي" أن ما يحدث في مصر الآن تحت قيادة الرئيس السيسي، يحق أن يقال عنه العصر الذهبي للمرأة المصرية.

فيما تقدمت القاضية أمل عمار، بالشكر للمستشار عصام المنشاوي، والدكتورة مايا مرسي، ونقلت للحضور تحية المستشار عمر مروان، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠. وأنهت كلمتها بالتأكيد على بالغ الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الذي مكّن المرأة من حقها الدستوري.

وفي الختام،أهدى "المنشاوي" درع النيابة الإدارية لكل من مايا مرسي، والقاضية أمل عمار.



البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

البرنامج التدريبي للقيادات النسائية