وزير الإعلام الأردني: علاقاتنا مع مصر تشهد نموا وتنسيقا في مختلف المجالات

عبر السيد صخر دودين، وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني مصر، وأشار إلى العلاقات الأخوية الفريدة التى تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لمقر الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد دودين أن علاقات التعاون المصري الأردني تشهد نمواً وتنسيقا في مختلف المجالات، وقال: “العلاقات دائماً وعلى مدار التاريخ كانت متميزة مع مصر ولكن حالياً باتت أكثر تميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر إلى حد التطابق في وجهات النظر في غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للصحافة في تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية في مصر وخططها لتحقيق المزيد من النجاحات، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين البلدين في هذا المجال، وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة عمل إعلامي عربي مشترك يتصدى لقضايا الأمة ويؤرخ لفترات زمنية متعاقبة ومهمة في تاريخ العرب.

ورحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير الإعلام الأردني صخر دودين في بلده الثاني مصر، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.