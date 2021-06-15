الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غياب «السيناريو المختلف» يؤجل عودة الزعيم عادل إمام للشاشة

عادل إمام
عادل إمام

انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن تعاقد الزعيم عادل إمام على عمل كوميدي للعام المقبل، بعد غيابه عن الجمهور خلال رمضان المنقضي على غير عادته على مدار السنوات الماضية، وبحث الجمهور عن العمل الجديد الذي سيشترك فيه الزعيم عادل إمام ويعود لجمهوره من خلال سيناريو مسلسل كوميدي جديد.

حقيقة العمل الجديد للزعيم عادل إمام

و علمت "الدستور" أن الزعيم لم يتعاقد على أي عمل فني حتى الآن، ولم يقرر خوض السباق الرمضاني بعد، خاصة بعد أن قرأ عدد من السيناريوهات خلال الفترة الماضية ولكنه لم يقتنع بأي منها على الإطلاق على خلاف ما قيل عن عودته للتجهيز لعمل كوميدي مع نجله المخرج رامي إمام. 

كما قرر الزعيم عادل إمام تأجيل فكرة تقديم فيلم مع نجله الفنان الشاب محمد عادل إمام، وكانت هناك فكرة للعودة للسينما من جديد من خلال عمل يجمعه برامي إمام ولكنه فكر في تأجيله خلال الفترة القادمة كما يتواجد الزعيم عادل إمام خارج القاهرة خلال الفترة الحالية لقضاء إجازة الصيف.

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" كان آخر الأعمال الفنية للزعيم والتي قدمها لجمهوره، وشارك في بطولته داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، عبدالرحمن القليوبي، طه خليفة، أحمد فريد، وعدد كبير من الوجوه الجديدة والفنانين الشباب، والمسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وخلال الفترة الماضية، كان الزعيم يرغب في أن يتواجد بعمل مختلف مليئ بالقصص الإنسانية، حيث يختار بين عدة سيناريوهات عرضت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، على أن يقف على هوية العمل قريبًا ولكن لم ترق تلك الأعمال جميعها للزعيم عادل إمام ولم يبد أي رغبة في تقديمهم. 

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