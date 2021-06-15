محافظ أسوان يعتمد التقسيم الإداري الجديد

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التقسيم الإداري الجديد، والذى عرضه المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان أنه لأول مرة تم الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري، لكافة المستويات الإدارية بواقع 10 مدن و39 وحدة محلية قروية أم و115 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، والتي تم توقيعها على خرائط ولوحات تمت من خلال أعمال الرصد الميداني من قبل المختصين بالإدارة العامة للتخطيط بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.



وأشار إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيحد من أي تضارب في البيانات مستقبلاً حيث تبين من الرصد الميداني وجود بيانات سابقة، غير صحيحة لعدد ومسميات ومواقع لكافة المستويات الإدارية داخل المحافظة وخاصة في القرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.

وتابع عطية، أن التقسيم الإدارى الجديد سيساهم في الإسراع لإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية، لكافة التقسيمات الإدارية حتى مستوى النجع والكفر، وهو الذي سيضع المناطق المحرومة في بؤرة اهتمام الدولة والحكومة وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من نقلة نوعية حقيقة وملموسة على مدار الـ 7 سنوات الماضية بمشروعات ضخمة تحت مظلة المبادارات الوطنية المتنوعة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من أبرزها “حياة كريمة” والتطوير الشامل للريف المصري، بجانب منظومة التأمين الصحي الشامل وغيرها.



ووجه المحافظ إلى إرسال البيان النهائي للتقسيم الإداري لكافة الجهات المعنية للدولة لتوحيد قاعدة البيانات، والمتمثلة في مجلس الوزراء، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

محافظ أسوان