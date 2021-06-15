إحباط تهريب ألماس وأحجار كريمة داخل «كروسيه» راكبة بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكبة من جنسية عربية حاولت تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، وأكياس بكميات بها فصوص من الألماس.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، تم الاشتباه في إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائب الراكبة يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شئ مخالف، تلاحظ لمدير الحركة تزايد ارتباك الراكبة، وبتفتيشها ذاتيا تلاحظ لهما وجود 3 لفافات كبار مغلفين بإحكام بلاصق أسفل "كورسية" ترتديه الراكبة.

وتبين ضبط كمية كبيرة من المشغولات والأحجار الكريمة تقارب الاثنين كيلو جرام، عبارة عن « 24 انسيال من الذهب الأبيض مرصع بفصوص بوزن 335 جراما تقريبا ، 10 أساور من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص بوزن 115 جراما تقريبا، 37 خاتما من الذهب مرصع بفصوص بوزن 195 جراما تقريبا، مجموعة من السلاسل المتشابكة من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص تزن حوالي 270 جراما ، 25 زوج حلق من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 124 جرام تقريبا ، 3 أسورة من الذهب بهم فصوص بوزن 31 جرام تقريبا ، 13 دلاية من الذهب بهم فصوص تزن حوالي 44 جراما و2 خاتم ملونين بكل واحد فص بوزن 4 جراما و5 دلايات من الذهب الأبيض، فصوص بوزن 16 جرام».

وتبين وجود : «7 سلسلة من الذهب بهم فصوص بوزن 88 جراما و2 خاتم من الذهب الأصفر بهم فصوص بوزن 4 جرامات و 4 خاتم من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 20 جرام و28 كارت بكل واحد فص كبير من الأحجار الكريمة و25 كيس صغير بهم فصوص ملونة من الأحجار الكريمة بوزن 85 جرام وكمية كبيرة من الأكياس الصغيرة بداخلهم فصوص بيضاء من الأحجار الكريمة بوزن حوالى 525 جراما».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.