«لو كنت».. لماذ تصدر الفنان أكرم حسني مؤشرات البحث في جوجل؟

تصدر الفنان أكرم حسني مؤشرات البحث جوجل، بعدما أعلن هو والفنانة هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي لأول مرة معاً، وسيطرح من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان «لو كنت»، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

وعلق رواد تويتر على الأغنية قائلين: "عشان لو حد لسة ميعرفش اكرم حسني و هيفاء عاملين اغنية جامدة".

"تعليقات الفنانين"

وقال الفنان أحمد فهمي: «لو كنت سطح كنت هبقي سطح الواد حماده»، فيما قال

أما كريم فهمي فعلق على الهاشتاق قائلاً:" لوكنت رف مطبخ كنت هبقي عالي فوق"، وعلقت الفنانة آيتن عامر التي نشرت صورتها وعلقت:" لو كنت ساعة كنت هابقي ساعة حظ ما تتعوضش"، وقال خبير التجميل باسم فتوح: «لو كنت فرصة كنت هبقى فرصة ما تتعوضتش»، الإعلامية اللبنانية كارلا حداد «لو كنت مادة بالجغرافيا كنت هابقى جبل عالي اوي».

دخل الفن عن طريق الإعلام والتغطيات الصحفية فقدّم بعض البرامج الواقعية بطابع كوميدي ساخر وخاصّة البرامج السياسية منها، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلومتين في العلاقات العامة.

بدأ أكرم حسني حياته العملية في إحدى الوظائف التي ظل بها لمدة 8 أعوام، حتى عمل في إذاعة "نجوم إف إم"، حقق نجاحاً ملحوظاً من خلال برنامج "نشرة أخبار الخامسة والعشرون" على قناة "موجه كوميدي". وعمل كضابط في الشرطة المصرية سابقاً في الأمن المركزي ثم قدم استقالته وعمل كمذيع.

وكانت قد أعادت هيفاء نشر البوستر الرسمي للأغنية، وتفاعل عدد كبير من النجوم على البوستر الإعلاني مغردين على هاشتاج #لو_كنت، هيفاء وهبي علقت على الهاشتاج وقالت: «لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفه»، من جانبها قالت إليسا على الهاشتاج: «لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي».