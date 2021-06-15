الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ3 مناسبات اليوم.. تعرف عليها

ماذا يقرأ المسيحيون اليوم في مصر؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بثلاث مناسبات هامة أولها تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية.

تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 901 ش جاء تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء والدة الإله في البلدة المعروفة بالمحمة ( مسطرد ) حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استخدمتها والدة الإله عند عودتها من أرض مصر، وذلك أنه لما ذهب يوسف إلى مصر كقول الملاك وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إلى المطرية ومنها إلى المحمة وقد بنيت في هذا المكان كنيسة علي اسم السيدة العذراء.

استشهاد القديس جرجس الجديد

وأضاف كتاب السنكسار أن ثاني المناسبات التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم هي استشهاد القديس جرجس الجديد.

وقال:" في مثل هذا اليوم استشهد القديس جرجس الجديد الذي كان إسماعيليا تابعا لأبيه، لكنه آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فأمسكوه وعاقبوه عقاباً شديدا وأوقفوه أمام الملك الظاهر فاعترف بالسيد المسيح فأراد أن يثنيه عن أيمانه بعطايا جزيلة ولكنه رفض فأمر بقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة 1103 ش 1387 م".

تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه

وقال كتاب السنكسار الكنسي أيضا إن ثالث مناسبات اليوم هو تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه.

قراءات اليوم

هذا وتقرأ الكنيسة القبطية في قداساتها وعلى مدار اليوم قراءات روحية متعددة اليوم الثامن من شهر بؤونة مثل:

العشية: مزامير 48 : 1 + مرقس 9 : 14 - 29

باكر: مزامير 138 : 1 + لوقا 6 : 12 - 16

قراءات القداس

البولس: رومية 8 : 22 - 27

الكاثوليكون: 2 يوحنا 1 : 8 - 13

الإبركسيس: اعمال 14 : 20 - 23

الإنجيل: مزامير 13 : 6,5 + يوحنا 15 : 9 - 15