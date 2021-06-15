إغلاق 10 منشآت طبية خاصة بالإسماعيلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إغلاق 10 منشآت طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة، والتى تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.

وأكد حطب تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.

وأشار إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص من إدارات العلاج الحر والتراخيص، وإدارة التفتيش الصيدلي، وإدارة مكافحة العدوى والمعامل، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

وأوضح حطب، أنه تم المرور على 25 منشأة طبية خاصة، وإصدار قرارات بالغلق على 10 منشآت مخالفة، مشيراً إلى أن المرور شمل بعض المنشآت الصحية بمدينة الإسماعيلية حي ثاني، ومدينة القصاصين، وفايد، وأبو خليفة بالقنطرة غرب، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مراكز نساء وتوليد ومعامل تحاليل وعيادات تخصصيه ومحل بصريات حيث تنوعت المخالفات بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى بغرفه العمليات، إدارة المنشآت بدون تراخيص،عدم وجود غرفه نفايات، وجود عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة، العثور أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، العثور على أدوية بأماكن غير مرخصة"، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أنه خلال الحملة تم رصد أدوية مجهولة المصدر، ومستلزمات منتهية الصلاحية، كما تلاحظ وجود أدوية فى ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة أدوية تندرج تحت جدول ثان سموم بدون فواتير، كما تمت مراجعة صلاحية الأدوية بالمنشآت الصحية والتأكد من وضعها في الأماكن المرخصة.