الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 10 منشآت طبية خاصة بالإسماعيلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

منشآت طبية خاصة
منشآت طبية خاصة

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إغلاق 10 منشآت طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة، والتى تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.

وأكد حطب تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.

وأشار إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص من إدارات العلاج الحر والتراخيص، وإدارة التفتيش الصيدلي، وإدارة مكافحة العدوى والمعامل، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

وأوضح حطب، أنه تم المرور على 25 منشأة طبية خاصة، وإصدار قرارات بالغلق على 10 منشآت مخالفة، مشيراً إلى أن المرور شمل بعض المنشآت الصحية بمدينة الإسماعيلية حي ثاني، ومدينة القصاصين، وفايد، وأبو خليفة بالقنطرة غرب، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مراكز نساء وتوليد ومعامل تحاليل وعيادات تخصصيه ومحل بصريات حيث تنوعت المخالفات بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى بغرفه العمليات، إدارة المنشآت بدون تراخيص،عدم وجود غرفه نفايات، وجود عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة، العثور أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، العثور على أدوية بأماكن غير مرخصة"، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أنه خلال الحملة تم رصد أدوية مجهولة المصدر، ومستلزمات منتهية الصلاحية، كما تلاحظ وجود أدوية فى ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة أدوية تندرج تحت جدول ثان سموم بدون فواتير، كما تمت مراجعة صلاحية الأدوية بالمنشآت الصحية والتأكد من وضعها في الأماكن المرخصة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم اخر اخبار الاسماعيلية اخر اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

وزير الخارجية يُسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر

المحكمة لـ«حسين يعقوب»: طلبك للشهادة ليس عبثًا

حسين يعقوب للمحكمة: لست عالمًا ولا أفتي في الدين.. وهذا سبب تأخري عن الشهادة

رفض تظلمات مالك «التوحيد والنور» والتحفظ على أمواله وتصفية بعض الفروع

على كرسى متحرك.. أول صور لـ محمد حسين يعقوب بجلسة قضية «داعش إمبابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«ذا ناشيونال» تكشف تاريخ علاقة الولايات المتحدة بنتنياهو

12 مليون دولار خسائر فلسطين لمنع إسرائيل صادرات غزة منذ 35 يوما

الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدين استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية بغزة