بتر ذراع طالبة بعد سقوطها من قطار فى قنا

أصيبت طالبة ببتر في الذراع اليسرى، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها من قطار رقم 90 القادم من أسوان اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة أريج الأمين إسماعيل، (17 عاما)، بعد سقوطها من القطار رقم 90 القادم من أسوان اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة الطالبة ببتر في الذراع اليسرى وتم نقلها إلى مستشفى فرشوط وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفي ذات السياق، لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة بعد إصابتهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، أمام وحدة إسعاف قرية الخوالد، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة أحمد محمود خلف، 16 عامًا، ومحمود رمضان عبدالعاطي، وحمادة صابر خلف، 17 عامًا، وأحمد كامل أحمد، 19 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي الثالث والرابع، متأثرين بإصابتهما أثناء محاولة إسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.