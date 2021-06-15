الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتر ذراع طالبة بعد سقوطها من قطار فى قنا

قطار
قطار

أصيبت طالبة ببتر في الذراع اليسرى، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها من قطار رقم 90 القادم من أسوان اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة أريج الأمين إسماعيل، (17 عاما)، بعد سقوطها من القطار رقم 90 القادم من أسوان اتجاه القاهرة.
وأسفر الحادث عن إصابة الطالبة ببتر في الذراع اليسرى وتم نقلها إلى مستشفى فرشوط وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفي ذات السياق، لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة بعد إصابتهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، أمام وحدة إسعاف قرية الخوالد، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة أحمد محمود خلف، 16 عامًا، ومحمود رمضان عبدالعاطي، وحمادة صابر خلف، 17 عامًا، وأحمد كامل أحمد، 19 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي الثالث والرابع، متأثرين بإصابتهما أثناء محاولة إسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مكان القاهرة حادث تصادم وزير سقوط قنا النيابة إمام

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

وزير الخارجية يُسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر

المحكمة لـ«حسين يعقوب»: طلبك للشهادة ليس عبثًا

حسين يعقوب للمحكمة: لست عالمًا ولا أفتي في الدين.. وهذا سبب تأخري عن الشهادة

رفض تظلمات مالك «التوحيد والنور» والتحفظ على أمواله وتصفية بعض الفروع

على كرسى متحرك.. أول صور لـ محمد حسين يعقوب بجلسة قضية «داعش إمبابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«ذا ناشيونال» تكشف تاريخ علاقة الولايات المتحدة بنتنياهو

12 مليون دولار خسائر فلسطين لمنع إسرائيل صادرات غزة منذ 35 يوما

الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدين استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية بغزة