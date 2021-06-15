سلطنة عمان تعلن عن 3 حالات لـ «الفطر الأسود» عند مرضى بكورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات لـ "الفطر الأسود" عند مرضى بكورونا، حسبما أفاد بيان لوزارة الصحة العمانية.

وقالت وزارة الصحة انه تم رصد 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود Mucormycosis في مرضى كوفيد-19 ويتلقون العلاج حاليا.

وأهابت الوزارة في بيانها بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.

أعلى عدد وفيات منذ بدء الجائحة

كانت قد أعلنت سلطنة عمان في وقت سابق من اليوم، تسجيل أعلى عدد وفيات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، حيث بلغ عدد الوفيات 33 حالة في يوم واحد فقط.

وسجلت السلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 وفاة، وشفاء 570 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 238.566 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2565 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 212.064 حالة.

رصد السلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا

كان قد ذكر تلفزيون سلطنة عمان، في تقرير مصور، بثه الأحد، أن السلطنة رصدت السلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا "كوفيد - 19" التي تبلغ سرعة انتشارها عالمياً 60%.

وجاء بالتقرير، وفق جريدة الرؤية العمانية، أنه تم يتم فحص 10 آلاف عينة من فيروس كورونا تصل يوميا إلى مختبرات الصحة العامة المركزية بالسلطنة ونسبة العينات الإيجابية 26%.

وأضاف التقرير أنه تم رصد متلازمة اعتلال في الجهاز التنفسي لأطفال أصيبوا بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 2513 وفاة، وذلك خلال 3 أيام.

وسجَّلت وزارة الصحة العمانية 4415 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات المُسجلة في السلطنة إلى 234634 حالة، فيما وصلت نسبة الشفاء إلى 90%.

ووصل عدد الحالات المنومة الجديدة في المستشفيات إلى 153 حالة، ليبلغ إجمالي المُنومين 1180 حالة، من بينهم 374 حالة في العناية المركزة.

وبلغ إجمالي الملقحين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-١٩ وحتى يوم أمس ٤٣٥ ألفًا و٩٠ شخصًا بنسبة بلغت ١٢ بالمائة.