الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمهيدًا لافتتاحها.. وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد الأقسام الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عناية الكلى الجديدة بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) تمهيدًا لافتتاحها الأيام المقبلة، وهي من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية، وتعتبر أول عناية تخدم  مرضى الكلى في وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث استقبلت العناية حوالي 5 سراير وفنت بتجهيزاتهم بتكلفة تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وشملت جولة "مكي" التفقدية بعض أقسام المستشفى، وأعمال التشطيب بقسم الحضانات الجديدة، كما حرص على متابعة سير العمل بمبنى الاستقبال الجديد.

وأعادت إدارة المستشفي هيكلة المبنى من خلال العمل بوتيرة سريعة نتج عنها قرب الانتهاء من عمليات التجديد والتطوير وسرعة الانتهاء من تجهيزات البنية التحتية بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية والقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام.


كما تفقد وكيل الوزارة غرفة عمليات الطوارئ الجاري إعادة تفعيلها وتجهيزها بأحدث التجهيزات، تمهيدًا لعودتها للعمل، وذلك تبرعًا من المجتمع المدني.


وتفقد غرفة الثلاجة المركزية للصيدلية، والتي تم إنشاؤها بحوالي 110 ألف جنيه، وتفقد منطقة ألعاب الأطفال بقسم الأطفال.

وكان الدكتورسعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شهد تطعيم عدد كبير من الفئات الهامة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من المراقبين والمشاركين في أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في مبنى كلية الطب، في إطار تدشين فعاليات تلقي جرعات فيروس كورونا للمشاركين في أعمال المراقبة على الامتحانات.

وأشاد «مكي» بحرص القيادة السياسية على الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال توفير اللقاح لجميع فئات الشعب.


 

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