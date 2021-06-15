ندوة توعوية بعنوان «القوارض ومخاطرها على صحة الإنسان» بالبحيرة

نظم مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة والإدارة الزراعية بكوم حمادة، ندوة توعوية، بعنوان (القوارض ومخاطرها على صحة الإنسان وعلى المحاصيل الزراعية) بمقر الإدارة الزراعية بمدينة كوم حمادة، حاضر فيها المهندس يوسف فطيم - مدير المركز الإقليمي بإدارة القوارض بإيتاى البارود.

وتناولت الندوة أهمية حملات مكافحة القوارض للحفاظ على الصحة العامة وعلى سلامة المحاصيل الزراعية وأنه يتم عمل 4 حملات سنويا لمكافحة القوارض وعمل التوعية الكافية للمواطنين لضمان عدم زيادة أعدادها وذلك لسرعة انتشارها وأن الحملات القومية تستهدف المنازل والحقول، كما تم التحذير من إلقاء القوارض النافقة بالشوارع والأماكن العامة ويجب التخلص منها بشكل آمن عن طريق دفنها.

كما تم إلقاء الضوء علي أهم طرق المكافحه ومنها المكافحة الوقائية مثل استخدام المصايد والمكافحة الكيماوية وهي استخدام المبيدات ومنها سريع المفعول يستخدم في الحقول والمصارف ولكنها خطر على الإنسان والحيوان وبطئ المفعول كاستخدام "الراكومين"، وهو أمان ويستخدم فى المنازل والمنشأة.

كما تم التأكيد على أن الراكومين موجود بالإدارات الزراعية وهو مدعم توفره مديرية الزراعه للحد من إنتشار القوارض و أن المركز الإقليمي الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية يوجد بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وهو ينتج الراكومين ويغطى كافة احتياجات الجمهورية.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وتفعيلاً لتوجيهاته بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

وفى ذات السياق نظم مركز النيل للاعلام دمنهور الأسبوع الماضى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بدمنهور والمجلس القومى للسكان بمحافظة البحيرة، ندوة إعلامية حول "دور الأسرة والمجتمع فى مواجهة المشكلة السكانية" بقاعة جمعية الإسراء الأهلية بدمنهور وروعي فيها اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث تناولت الندوة التعريف بمخاطر المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع ودور الأسرة فى مواجهة المشكلة السكانية والحد منها باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.