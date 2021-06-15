المنوفية: إزالة فورية لـ46 حالة تعدى وتحرير 20 محضر إشغال طريق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بشوارع بور سعيد والجيش والجلاء والتحرير، وذلك لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، أسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة فورية، وتحرير 20 محضر إشغال بالطريق العام.

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عن تنظيم حملة لرفع الإشغالات بشارع داير الناحية وشارع المسجد القبلى بقرية شبرا بلولة التابعة للوحدة المحلية للحامول، وتم تنفيذ 20 حالة إزالة فورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على هيبة الدولة.

كما قامت رئاسة حى غرب شبين الكوم بشن حملة ليلية لرفع الإشغالات وإزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحى بشارع طلعت حرب، أسفرت عن إزالة 22 إعلان مخالف وتنفيذ 8 حالات إزالة فورية و 4 حالات ضبط ، مع استمرار شن الحملات المكبرة بنطاق الحى لرفع اللافتات والإعلانات المخالفة وإزالة جميع الإشغالات بالطرق والشوارع حفاظاً علي المظهر الحضاري والجمالي.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا على إستمرار الحملات الدورية لرفع الإشغالات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، فضلا عن تنظيم عدد من الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بالباجور وأشمون وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرور أمام السيارات والمواطنين حفاظا على هيبة الدولة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بشن حملة مكبرة لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بنطاق المركز ، حيث تم صيانة عدد ٣٥ كشاف بشارع الوحدة البيطرية، و١٣ كشاف بشارع السوق بكفر عشما ، كما تم صيانة 26 كشاف شارع الوحدة البيطرية بقرية العراقية ، فيما تم صيانة عدد 2 خلية وعدد 13 كشاف ليد بعزبتي سعاد شعير وعزبة زيدان بدراجيل ، فضلاً عن صيانة عدد 17 كشاف ليد من منطقة محجر جمال عثمان وحتي الوحدة الصحية بكفر الشبع، وكذا تم صيانة عدد 11 كشاف ليد من طريق دراجيل وحتى مسجد أبو راضى بكفر الشبع.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود والمرور الدورى على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة إشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.