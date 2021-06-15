الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بداية النشاط الصيفي لأول مرة بكنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ

النشاط الصيفي
النشاط الصيفي

بدأ النشاط الصيفي لأول مرة ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، حيث أعد خدام وخادمات الكنيسة للنشاط الصيفي، بحيث يكون يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وحتى بداية العام الدراسي.

وسيتخلل برنامج النشاط الصيفي: دروس تعليم اللغة القبطية، ودروس تعليم الألحان الكنسية، وألعاب ترفيهية وتكوينية، وأشغال يدوية تعليمية، وفقرات تعديل السلوكيات.

الجدير بالذكر أن العديد من أبناء وبنات الرعية المقيمين بشرم الشيخ حاليًا، كانوا قد شاركوا في أول أيام النشاط.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقات الثلاث الأحدث من حملة "تقارير مصورة".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا اثناء لقاءه بكهنة إيبارشية المنيا للاقباط الكاثوليك.

لمشاهدة الحلقة الأولى

بينما جاءت الحلقة الأخرى عن اجتماع خدام إيبارشية الإسماعيلية تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا داينال لطفي مطران الاسماعيلية للتدريب على مسابقة الكتاب المقدس.

لمشاهدة الحلقة الثانية

وجاءت الحلقة الثالثة عن استقبال غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك للسفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية.

لمشاهدة الحلقة الثالثة

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الرابعة والأحدث من حملة " إتبعني".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار" الدعوه والتجارب".

والجدير بالذكر أن برنامج إتبعني يقدمه الأب يوحنا چورچ، راعي كاتدرائية القيامه للاقباط الكاثوليك بإيبارشية ومحافظة الإسكندرية، وهو برنامج أسبوعي يصدره المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بايبارشية ومحافظة الإسكندرية.

لمشاهدة الحلقة

بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ النشاط الصيفي بداية العام الدراسي دروس تعليم اللغة القبطية دروس تعليم الألحان الكنسية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

حقيقة إخلاء سبيل عبدالمنعم أبوالفتوح

وزير الخارجية يُسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فيديو كشف «الفعل الفاضح».. قرار من النيابة ضد «متحرش قطار الصعيد»

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت

«ذا ناشيونال» تكشف تاريخ علاقة الولايات المتحدة بنتنياهو

12 مليون دولار خسائر فلسطين لمنع إسرائيل صادرات غزة منذ 35 يوما