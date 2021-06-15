بداية النشاط الصيفي لأول مرة بكنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ

بدأ النشاط الصيفي لأول مرة ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، حيث أعد خدام وخادمات الكنيسة للنشاط الصيفي، بحيث يكون يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وحتى بداية العام الدراسي.

وسيتخلل برنامج النشاط الصيفي: دروس تعليم اللغة القبطية، ودروس تعليم الألحان الكنسية، وألعاب ترفيهية وتكوينية، وأشغال يدوية تعليمية، وفقرات تعديل السلوكيات.

الجدير بالذكر أن العديد من أبناء وبنات الرعية المقيمين بشرم الشيخ حاليًا، كانوا قد شاركوا في أول أيام النشاط.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقات الثلاث الأحدث من حملة "تقارير مصورة".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا اثناء لقاءه بكهنة إيبارشية المنيا للاقباط الكاثوليك.

لمشاهدة الحلقة الأولى

بينما جاءت الحلقة الأخرى عن اجتماع خدام إيبارشية الإسماعيلية تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا داينال لطفي مطران الاسماعيلية للتدريب على مسابقة الكتاب المقدس.

لمشاهدة الحلقة الثانية

وجاءت الحلقة الثالثة عن استقبال غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك للسفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية.

لمشاهدة الحلقة الثالثة

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الرابعة والأحدث من حملة " إتبعني".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار" الدعوه والتجارب".

والجدير بالذكر أن برنامج إتبعني يقدمه الأب يوحنا چورچ، راعي كاتدرائية القيامه للاقباط الكاثوليك بإيبارشية ومحافظة الإسكندرية، وهو برنامج أسبوعي يصدره المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بايبارشية ومحافظة الإسكندرية.

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