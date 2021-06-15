الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد موافقة البرلمان عليها.. مستهدفات خطة التنمية بالاقتصاد الأخضر

مجلس النواب
مجلس النواب

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت خطة التنمية الاهتمام بقطاع البيئة والتنمية والمستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر.

مستهدفات خطة التنمية فى الاقتصاد الاخضر

تتميز خطة التنمية بتناولها بقدرِ كبير من الاهتمام قطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.

- وتحرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

- تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاقتصاد الأخضر، الذى يعزز من الحد من الفقر والبطالة. ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.

- كما يعزز الاقتصاد الأخضر الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.

- قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.

- جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، انه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.

تستهدف الدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر مجلس النواب بيئة نظيفة

مواد متعلقة

4 خطوات رئيسية بمستهدفات خطة التنمية لضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة

بعد موافقة النواب.. مستهدفات خطة تنمية التعليم في 2021-2022

برلماني يتقدم بتعديل لقانون الموازنة لإعداد حساب ختامى مجمع

بعد موافقة النواب.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية في قطاع الصحة

«نصير»: نسعى لنقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الدول الشقيقة

نائب: توقيع اتفاقيات بين مصر والسعودية تعزز حركة الاستثمار بين البلدين

تعرف على مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

برلمانية: المرأة حققت مكاسب غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

وزير الخارجية يُسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر

المحكمة لـ«حسين يعقوب»: طلبك للشهادة ليس عبثًا

حسين يعقوب للمحكمة: لست عالمًا ولا أفتي في الدين.. وهذا سبب تأخري عن الشهادة

رفض تظلمات مالك «التوحيد والنور» والتحفظ على أمواله وتصفية بعض الفروع

على كرسى متحرك.. أول صور لـ محمد حسين يعقوب بجلسة قضية «داعش إمبابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«ذا ناشيونال» تكشف تاريخ علاقة الولايات المتحدة بنتنياهو

12 مليون دولار خسائر فلسطين لمنع إسرائيل صادرات غزة منذ 35 يوما

الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدين استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية بغزة