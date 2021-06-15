لدعم أواصر التعاون.. جولة لشباب حوض النيل في مركز تنبؤ الأمطار بـ«الري»

نظمت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في المركز القومى لبحوث المياه، جولة لشباب المتدربين من دول حوض النيل، فى لوحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لمركز المعلومات الرئيسي بقطاع التخطيط، وذلك في إطار الحرص على التعاون الإفريقي فى كافة المجالات.



يأتى تنظيم الزيارات على هامش عقد عدد من الدورات التدريبية بالمركز القومى لبحوث المياه لـ20 من شباب دول حوض النيل من السودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وتنزانيا، وكينيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مصر.



استخدام نماذج رياضية لقياس الأمطار

كما تم خلال الجولة، اليوم الثلاثاء، تعريف شباب دول حوض النيل، بكافة الأنشطة التى تتم من خلال الوحدة وأحدث البرامج والتطبيقات المستخدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى تفقد مركز التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان للتعرف على كيفية متابعة حالة الأمطار والفيضانات من خلال الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل.



تعاون مستمر مع دول حوض النيل

يتم خلال الدورات التدريبية لشباب دول حوض النيل، تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل هيدرولوجيا نهر النيل وهيدرولوجيا الوديان والإدارة المتكاملة للموارد المائية وأخلاقيات المياه وتصميم أعمال الحماية من السيول وحصاد المياه، وأنواع المنشآت المائية وتصميمها، واستخدام النماذج الهيدروليكية فى التحقق ومراجعة التصميمات والوصول للتصميم الامثل للمنشأت المائية.



يذكر أن المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، يعقدون عدة دورات تدريبية وزيارات مستمرة لكى تساهم بشكل كبير في استمرار وتوطيد أواصر التعاون بين مصر ودول حوض النيل.