التحقيق في العثور على طفلة رضيعة أسفل عقار في دمياط

عثر شاب من مدينة دمياط، على طفلة حديثة الولادة، أمام منزله بشارع أبو الوفا، حيث انتقل بعدها المواطن بالطفلة الموجودة في محل أسفل العمارة لمستشفي التخصصي مع الطفلة حيث تبين ان الطفلة مولودة في مستشفى دمياط التخصصي.

تم رصد اسم الطفلة من السجلات وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة الواقعة وتحرير محضر شرطي بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة حيث تم رصد صورة الام التى ألقت طفلتها أسفل العقار.

كما تم إخطار قوات الشرطة بمواصفات الوالدة واسم الوالد لضبط الوالدة بتهمة إلقاء ابنتها في احد الشوارع والفرار.

كما تم إيداع الطفلة في الحضانه في مستشفى دمياط التخصصي.

في سياق اخر، شنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور ابراهيم حافظ مدير الإدارة و بالتنسيق مع مسئول المتابعة بالادارة عمرو محمد و إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية ، ومسئولي العلاج الحر بالإدارات الصحية خلال الأيام الماضيه حملة مشتركة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها المرور والتفتيش علي عدد 53 منشأة طبية ما بين مستشفيات و مراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل ومراكز علاج طبيعي وبناءً علي المخالفات التي تم رصدها ( من ادارة منشأة بدون ترخيص او مخالفة شروط الترخيص، بالإضافة إلي عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة).

كما تم ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ، ايضاً تم العثور علي ادوية مخدرة تم جلبها بطريقة غير قانونية وتم تحريزها وعمل محضر شرطة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما تم ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ، ايضاً تم العثور علي ادوية مخدرة تم جلبها بطريقة غير قانونية وتم تحريزها وعمل محضر شرطة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وذلك بعمل محاضر شرطة او غلق وتشميع المنشأة او الانذار وعدد المنشأت التي تم غلقها 21منشأة.