الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها الحصول علي نصف ثروة الزوج.. رئيسة نادي المطلقات تثير الجدل علي السوشيال ميديا

عبير الانصاري
عبير الانصاري

أثارت عبير الإنصاري رئيس نادي المطلقات،جدلا كبيراعلى السوشيال ميديا بتصريحات تلفزيونية،  ترصد “الدستور” أبرزها:
- طلاقي تم في إنجلترا ولم أحصل على أي شيء،فهو كان لا يمتلك أموالا.

- حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة كي تستطيع أن تنفق على أولادها.

-نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق.

-وجهت رسالة للمنتقدين قائلة :"  يرون أن مطالب حصول المرأة على جزء من ثروة طليقها مخالفة للدين .

-لا أرى أن هناك مخالفة للدين وهناك موافقة على رأيي من الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة.

كانت عبير الأنصاري، رئيس نادي المطلقين والمطلقات، قالت إن حصول المطلقة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق، فكرة مقبولة بالمجتمعات الغربية، لا يمكن رفضها،: «الست بتكون ساعدت جوزها وريحته في تربية الأبناء، وأكيد ليها حق في الفلوس دي اللي حصل عليها الزوج خلال فترة الزواج، وهي ليها كامل الحق في اللي جوزها عمله بعد الجواز».

وأضافت «الأنصاري»، للإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أنه في حال كان للمرأة أطفال خلال أول 5 سنوات من الزواج، يجب إقرار قانون بأن تحصل الأم على جزء من أموال الزوج، لأنه في حال طلق الرجل زوجته، فيطلق معها الأبناء، ولا يقوم بمراعاتهم أو أعطائهم أموالهم المستحقة.

ولادة فضائية مطالب زوجة طالبة نادي هنأ

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