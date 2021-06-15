حب المال يقود هاري وميجان للتعاقد مع خبير إعلانات لزيادة ثروتهم

يسعى الأمير هاري وزوجته ميجان، في إبرام المزيد من الصفقات الضخمة، من خلال التعاقد مع خبير الإعلانات، الذي يقف وراء إعلانات الزبادي لنيكول شيرزينجر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الزوجان يحاولان التسجيل لدى أولي أيلينج ، 30 عامًا ، كمستشار متفرغ، لجمع المزيد من الثروة، فمن المعروف عن الزوجين انهم من محبي المال.

كان أولي أيلينج دورًا أساسيًا في بناء ثروة نيكول شيرزينجر البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني خلال السنوات السبع الماضية.

وعمل أيلينج مع نيكول البالغة 42 عامًا ، لمدة ٧ سنوات تقريبًا كمدير لها ، لكنه أجرى محادثات مع هاري ، 36 عامًا ، وميجان ، 39 عامًا ، في كاليفورنيا.

ووقعت عائلة ساسكس بالفعل صفقة بقيمة 112 مليون جنيه إسترليني مع Netflix و 30 مليون جنيه إسترليني مع Spotify من أجل البودكاست الخاص بهم.

ولكن على الرغم من مخاوف قصر باكنجهام من استفادة الزوجين من وضعهما الملكي ، إلا أنهما يمضيان في خطط لمزيد من الصفقات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

ويقول المطلعون إنهم يريدون ثروة أكبر من ثروة نيكول، حيث نشرت ميجان للتو كتابها الأول للأطفال وحصلت على 500 ألف جنيه إسترليني مقدمًا.

وقال مصدر: "هاري وميجان يوسعان إمبراطوريتهما التجارية بسرعة ويريدان الأفضل في هذا المجال للمساعدة.

وتابع "كان أولي أيلينج أساسيًا في توجيه مسيرة نيكول المهنية ، وكسب أموالها والحفاظ عليها ، لذلك كان يعتبر مناسبًا تمامًا".

"إن دوق ودوقة ساسكس بالفعل أكثر شهرة من Pussycat Dolls، وهم الآن يريدون ثروة أكبر من ثروة نيكول ".

ساعد أيلينج نيكول على العودة إلى لوحة X ​​Factor ، مما زاد من أموالها وحافظ على ملاءمتها.



وبحسب الصحيفة البريطانية، فانه يُعتقد أن هاري وميجان قد حصلا أكثر من 230 مليون جنيه إسترليني منذ تركهما الواجبات الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة في أوائل العام الماضي.