رئيس «اتصالات النواب»: منظومة التحول الرقمي تعيد الثقة بين المواطن والحكومة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تمتلك منظومة تحول رقمي تجعلها تنافس وبقوة، موضحا انه تم تفعيلها بعدد من المحافظات بشكل نهائي وجاري انتهاء الجزء الآخر.

وأضاف بدوي، في حواره لـ«الدستور»، أن اللجنة لها دور كبير من مواجهة فساد وسوء استخدام الإنترنت من خلال حزمة قوانين نتج عنها حبس كل من تعرض لفتاة وابتزها بجانب حبس فتيات تيك توك الذين يخدشون الحياء العام.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن إنشاء مصر أول قمر صناعي ووكالة فضاء مصرية بجانب وكالة فضاء أفريقية مقرها الدائم مصر بجانب وجود احدث تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.

هل نجحت مصر دخول منظومة التحول الرقمي ؟

مصر تمتلك الأن منظومة تحول رقمي وفقا لأحدث تكنولوجيا عالمية تجعلها تنافس وبقوة، و حتى الآن تم الانتهاء من منظومة التحول الرقمي فى العديد من محافظات الجمهورية، والتى حقق فيها القطاع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكثير من التقدم والانتهاء منها بالكامل فى محافظات القناة مثل "بوررسعيد والاسماعيلية والسويس"، وكذلك الانتهاء بنسبة 65% من محافظات الصعيد والعمل هنا على قدم وساق.

وما هو مفهوم منظومة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة ؟

وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإن مبادرة حياة كريمة ستقوم بتوصيل كابلات "الفايبر" فى القرى والنجوع، وهي توصيل كل الكابلات لجميع القطاعات التنفيذية الحكومية التى تتعامل مع المواطنين مثل مجالس المدن والوزارات والوحدات المحلية وكل مديريات الخدمات، لكي يكون التعاون بشكل تكنولوجي يستفيد منه الجميع، حيث تستفيد به جميع الأطراف سواء الجهة الحكومية أو المواطن.

كما أن التعامل التكنولوجي يسهل جميع الاجراءات ويحل أزمة عدم الثقة الموجودة عند المواطن مع القطاع التنفيذي في بعض في هذة الجهات.

هل سنقضي على روتين استخراج الأوراق والشهادات ؟

المنظومة التكنولوجية الجديدة تعتمد على أن جميع ملفات ومعلومات المواطنين ستكون على الكمبيوتر بدون تعاملات ورقية مما يجنبنا مشاكل الملفات الورقية، كما يعيد الثقه بين المواطن والقطاع التنفيذي، والان وبفضل منظومة التحول الرقمي أصبحت مكاتب البريد تشهد طفرة حقيقية فى تسهيل الاجراءات وذلك للحفاظ على الوقت والجهد.

كما أن المواطن كان يستخرج شهادة المخالفات أو براءة الذمة في يومي عمل، أما الأن اصبحت في دقائق معدودة، وكذلك تم الانتهاء من 60% من ربط مكاتب البريد بمنظومة التحول الرقمي وجاري الانتهاء منها فى جميع محافظات الجمهورية.

ماذا قدم البرلمان ولجنة الاتصالات من تشريعات قانونية؟

بدورنا كنواب للشعب فى مجال الاتصالات يجب أن نكون على دراية كافية بالتطور التكنولوجي السريع الذي يتغير كل يوما عن الاخر، فيجب التعامل معها قانونيا وتشريعيا حتى يتم مواكبة هذا التطور للمحافظة على الموطنين من اضرارها ومخاطرها.

ولا ننكر اهمية مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية فى حماية الموطنين من جميع أنواع الجريمة الالكترونية والتى اصبحت في زيادة مستمرة وذلك وفقا لاعداد المحاضر التى تسجل مثل سرقة الحسابات والتهديدات والسب والقذف والهاكرز وتركيب الصور للفتيات.

ونجح النواب في مضاعفة عقوبة هذة الجريمة من غرامة وحبس 6 أشهر فقط حتي وصلت الى مده لا تقل عن 3 سنوات و لا تزيد عن 7 سنوات نظرا لا أغلبها جرائم مرتبطة بالعرض والشرف ونحن فى مجتمع شرقي، كما أن دور القوانين هنا الحفاظ على عادات المجتمع وقيمه من التكنولوجيا.

هل نجحت اللجنة في محاربة فساد التيك توك؟

حدث العام الماضي ضجة كبيرة بسبب أزمة فيديوهات موقع "تيك توك" التى اشتكى منها العديد من المواطنين ولذلك تم استخدام القانون فى مكافحتها حتى وصل الامر أن بعضا من اصحاب هذه الفيديوهات فى السجن الأن نظرا لجريمتهم، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي المواطنين من سرقة بياناتهم.

هل قمت بزيارة المدينة التكنولوجية في العاصمة الإدارية ؟ وما أهم معالمها؟

المدينة التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة تكنولووجية متكاملة وتشهد طفرة غير مسبوقه وتحتوي على مدينة المعرفة التى ستكون على مساحة 194 فدان وسيتم العمل فيهم خلال الفترة القادمة من 50 فدان حتى الان.

كما أن بها أول جامعة معلوماتية كاملة، بالإضافة إلى الانتهاء من الأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات التى تهتم بتدريب الشخص حسب إعاقته على الاستخدام التكنوجي مثل استخدام الموبيل والعصا السحرية لفاقد البصر واي نوع من أنواع الإعاقة وفقا لما لديه من قدرات، كما انه سيتم اطلاق مبادرة لتدريب 100 الف معلم لتدريب ذويي الاحتياجات على التعاملات التكنولوجيه.

وإنشاء هذة الأكاديمية جاء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

هل ستصنع مصر قمر صناعي؟

بالفعل تم تصنيع اول قمر صناعي مصري 100% بإشراف هندسي مصري

وماذا عن وكالة الفضاء؟

هناك مشروع آخر ضخم وهو وكالة الفضاء المصرية التى يرأسها تنفيذيا اللوء محمد القوصي، و تقوم الوكالة الآن بعمل أول قمر صناعي مصري 100% ، و الآن تم الانتهاء من مركز تصميم وتجهيز الأنظمة الفضائية تحت اشراف هندسي مصري وخبراء فرنسيين وصينيين ووفقا لاحدث الأنطمة التكنولوجية العالمية.

والمفاجأة سيكون هناك بالعاصمة مقر وكالة الفضاء الافريقية وسيكون في مدينة الفضاء المصرية وسيكون رئيسها التنفيذي مقره الدائم هنا فى مصر.

كما يوجد أيضا داخل مدينة الفضاء أحدث تليسكوب لرصد الحطام الفضائي، وهذا النوع من التليسيكوبات هو الذي يرصد الصواريخ مثل ما حدث فى رصد الصاروخ الصيني.

و يتم الآن تنسيق بين الوكالة وبين كليات الجامعات مثل الهندسة لارسال اعداد كبيرة من الطلاب هناك للتدريب داخل وكالة الفضاء المصرية.

ماذا عن أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجنة الاتصالات بشكل يومي؟

أما عن الشكاوى التى تتلقاها لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى المجلس تكون شكاوى من ضعف شبكات المحمول فى بعض القري، ولذلك وجهت اللجنة بالتنسيق مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم لاتصالات بعمل تقوية الشبكات على جميع الطرق الحديثة مثل الطريق الحر والدولي وجميع طيق الدلتا والصعيد وشبكات الطرق الحديثة .

وتم الانتهاء من عمل أكثر من 10 محطات شبكة محمول على الطريق الاقليمي الذي يربط بين العديد من المحافظات، وهذا ملاحظ تنفيذه ايضا على ارض الواقع من خلال الجولات الميدانية للنواب الذين سجلو تحسين خدمة شبكات المحمول فى القرى الخاصة بدوائرهم .

وهل تم تقوية جميع الشبكات في كل المناطق؟

للأسف سيظل هناك مشكلة فى بعض القرى، و هذا يرجع الى عدم التعاون المثمر للمحليات الخاصة بهذة القري و إجراءتها الروتينية مع المواطنين او النواب، كما انها تماطل فى قراراتها ولا تقدم تسهيلات لتركيب شبكات المحمول فتعتبر هل المعطل الاساسي لتركيب شبكات المحمول فى هذة القري.

النائب أحمد بدوي ومحررة الدستور