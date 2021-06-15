مفتش الصحة في مقتل سيدة على يد زوجها بالطالبية: "قالي ماتت من السرطان"

تسلمت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي المبدئي في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها في منطقة الطالبية وتبين أن الجثة مصابة بالسرطان.

وقال مفتش الصحة إن “زوجها أخبره أن السرطان سبب وفاتها ولم يكتشف أنها تعرضت إلى الضرب على يد زوجها، ولم يكتشف ان الواقعة بها شبهة جنائية خاصة أن المتوفية فعلا كانت تعاني من السرطان”.

واعترف المتهم بقتل زوجته بارتكاب الواقعة قائلًا : "زوجتي كانت تعاني من مرض السرطان، وحدثت مشادة كلامية بيننا تحولت إلى التعدي عليها بالعصا، ما أدى إلى إصابتها بهبوط، وتوفيت في الحال ومكنتش قاصد اقتلها".

وتلقى قسم الطالبية بلاغًا من شقيقين مزارعين من منوف المنوفية، بتلقيهما اتصالًا هاتفيًا من زوج شقيقتهما سائق توك توك، يفيد بوفاة شقيقتهما وعند حضورهما من بلدتهما فوجئا بأنه تم دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار شكهما واتهما الزوج بأنه وراء موت شقيقتهما ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

توصلت التحريات إلى أن الزوجين لديهما 8 أولاد وتوجد بينهما خلافات زوجية، وأن الزوج اعتاد التعدي على زوجته بالضرب؛ ما تسبب لها في حالة إعياء ووفاتها عقب ذلك بمدة قصيرة.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى السيدة التي قامت بتغسيلها التي أكدت وجود إصابات بها وأنها ارتابت في الأمر ولكن استكملت غسلها بعد رؤية تصريح الدفن.

وأقر الزوج بالتعدي عليها بالضرب حتى شعرت بإعياء وتوفيت عقب ذلك فقام بالاستعانة بطبيب بمستوصف طبي حديث التخرج وقع عليها الكشف الطبي وحرر له تقرير طبي دون إصابات.

وأكمل الفحص أن تقرير مفتش الصحة، الذي حرر تصريح الدفن، جاء بناءً على التقرير الطبي وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيب حديث التخرج الذي وقع الكشف عليها والزوج وجارٍ عرض الواقعة على جهات التحقيق.