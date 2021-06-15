الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع مراحل تطوير ممشى أهل مصر مع مهندسي المشروع

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش حى الساحل واستعرض مهندسين المشروع مراحل التطوير الجارية بحضور رئيس حى الساحل.

وشدد نائب محافظ القاهرة على تذليل كافة العقبات لعمليات تطوير المشروع المقومي ممشى اهل مصر.
وتأتي الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمتابعة المشروعات القومية والعمل على تذليل كافة العقبات المواجهة لها دون الرجوع له.

كان قام حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية أمس، بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ جراج المركبات بحى الساحل لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة السيارات والمعدات ومتابعة صيانتها.

وشدد نائب المحافظ خلال جولته على حفاظ المركبات ومتابعة صيانتها باستمرار باعتبارها مال عام.

رافق نائب المحافظ خلال جولته رئيس حي الساحل وتتفدين من حي الساحل.
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وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية امس، بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل

وتفقد نائب المحافظ مركز شباب الثورة بحى روض الفرج لمتابعة أعمال مراجعة تسكين تظلمات عزبة الصفيح بحضور رئيس الحى.
وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية أعمال اصلاح ومد وصلة صرف صحي بشارع بديع بحى روض الفرج بحضور رئيس الحى.
كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب   أعمال الدهانات وتقليم الأشجار بنفق شبرا بحى روض الفرج بحضور رئيس الحى.

وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل

وتفقد نائب المحافظ مركز شباب الثورة بحى روض الفرج لمتابعة أعمال مراجعة تسكين تظلمات عزبة الصفيح بحضور رئيس الحى.

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
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