الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفراء دولتي «كوبا وغينيا» في زيارة الإسكندرية

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

استقبلت مكتبة الإسكندرية، سفراء دولتي كوبا وغينيا بالقاهرة ضمن زيارتهم لمحافظة الإسكندرية.

واستقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تانيا أجيار فرنانديز؛ سفيرة دولة كوبا بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي إن الشعب الكوبي له احترام وتقدير في كل مكان في العالم.

وأكدت السفيرة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا والدول اللاتينية، مؤكدة أن كوبا دعمت المنطقة العربية على مدار تاريخها، وخصوصًا القضية الفلسطينية.

وأضافت السفيرة أن أول زيارة رسمية قامت بها كانت للإسكندرية وخاصة مكتبة الإسكندرية، مشيره إلى أن المكتبة مبدعة وبها تكنولوجيا متقدمة ولها إنتاج مبهر، وأنها تذكرها ببلدها كوبا.

وحملت السفيرة مشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في كوبا، لأنها تري أن مكتبة الإسكندرية واحده من أكبر وأهم المكتبات في العالم. وأهدت السفيرة الدكتور مصطفى الفقي مجموعة كتب عن جيفارا، كما أهدى الدكتور مصطفى الفقي مجموعه من إصدارات مكتبة الإسكندرية لسفارة كوبا بالقاهرة.

كما استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، سوريبا كمارا؛ سفير غينيا بجمهورية مصر العربية.

وسلم السفير سوريبا كمارا الدكتور مصطفى الفقي كتاب "رؤية لإفريقيا" إهداء من الرئيس "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا.

كما حمل السفير مشروع مذكرة تفاهم لتوقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في غينيا، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" ومجموعة من إصدارات المكتبة لسفارة غينيا بالقاهرة.

وجمهورية كوبا دولة تقع في منطقة الكاريبي في مدخل خليج المكسيك، تتكون من جزيرة كوبا وجزيرة لا جوفنتود التي تبلغ مساحتهما الإجمالية 109,886 كم²، وعدة أرخبيلات. هافانا عاصمة البلاد وأكبر مدنها، وسانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدن البلاد. يزيد عدد سكان كوبا عن 11 مليون نسمة، وهي أكثر جزر الكاريبي كثافةً سكانية.

أما جمهورية غينيا ‏ هي دولة تقع في غرب أفريقيا. كانت تعرف سابقا باسم غينيا الفرنسية أما اليوم فيطلق عليها أحيانًا اسم غينيا كوناكري لتمييزها عن جارتها غينيا بيساو. تنقسم البلاد إلى ثمانية مناطق إدارية تنقسم بدورها إلى 33 محافظة. العاصمة هي كوناكري عدا عن كونها أكبر مدينة والمركز الاقتصادي للبلاد.

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
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