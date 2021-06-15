الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لربة منزل وعاطل يتاجران فى الهيروين بالسلام

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهما بالإتجار في مخدر الهيروين في منطقة السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط ربة منزل مقيمة بالسلام أول، ولديها معلومات جنائية حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم فى بلبيس بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تخفيف العقوبة 

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

السجن السلام الاتجار عاطل ربة منزل محكمة جنايات القاهرة

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