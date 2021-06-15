117 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 117 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 648 ألفا و849 حالة ، تعافى منها 634 ألفا و439 حالة ، بينما توفي 10 آلاف و668 حالة .

وأشار البيان إلى تواجد 305 حالات بالمستشفيات منها 97 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أنه تلقى لقاحات كورونا 6 ملايين شخص و335 ألفا و650 حالة .

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند 6 والنمسا السفلى 18 والنمسا العليا 9 وسالزبورج 11 وستيريا 16 وتيرول 13 وفورارلبرج 5 وأخيرا العاصمة فيينا 40 حالة .



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لتتجاوز 176 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء ، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.39 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 176 مليونا و270 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و812 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ٢٫٣٩ مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.