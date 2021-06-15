الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعتماد الموازنة التقديرية لـ«مياه أسيوط والوادى الجديد»

الجمعية العامة لشركة
الجمعية العامة لشركة مياه الشرب

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بالفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية، وضم أصول مرافق محافظة الوادى الجديد للشركة.


ووافقت الجمعية على بدء استلام أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الوادى الجديد اعتبارا من 1/7/2021 لضمها إلى أصول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.


كما وافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن العام المالى 2021/2022.


وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستوى الإداري الفنى، للارتقاء والنهوض بالقطاع، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد من خلال التوسع في تركيب العدادات والقضاء على الوصلات غير القانونية، وإجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب الصرف الصحى.

وكلف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بتكثيف جهود الشركة وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة لأهالى محافظة الوادى الجديد.

وأشار إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى مراكز خدمة العملاء ومختلف مواقع العمل التى بحاجة إلى التعامل مع الجمهور.

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